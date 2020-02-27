Кевин Де Брейне: «Первые 15 минут «Сити» было тяжело в матче с «Реалом»

Капитан «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне остался доволен волевой победой над «Реалом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1). Бельгиец отметился голом и голевой передачей в этой встрече.

— Для первого матча — это очень хороший результат, — цитирует пресс-служба УЕФА Де Брейне. — Первые 15 минут нам было тяжело, но иногда нужно пережить эту бурю. Первый тайм был достаточно равным, а второй мы начали просто отлично. Но в очень неудачный момент для нас мы пропустили. К счастью, мы блестяще отреагировали — сначала прекрасный гол от Габи, затем я забил очень важный мяч с пенальти.