Кевин Де Брейне: "Манчестер Сити" борется за победу во всех четырех турнирах"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне перед матчем с "Шальке" в 1/8 финала Лиги чемпионов сказал, что команда борется за победу во всех турнирах, в которых участвует.

- В плане травм в моей карьере мне везет. Я чувствую себя хорошо, - цитирует бельгийца официальный Твиттер клуба. - Сейчас я играю лучше, чем сразу после травмы, и я доволен этим. Наша цель не в том, чтобы выиграть все четыре турнира. А в том, чтобы побеждать в каждом матче. Мы довольны тем, где мы сейчас, но мы хотим идти дальше во всех соревнованиях, где участвуем. В чемпионате мы на этот раз проиграли немного больше матчей, но мы все еще боремся за победу во всех четырех турнирах.

Матч "Шальке" - "Манчестер Сити" состоится 20 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.

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