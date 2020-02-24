Кевин Де Брейне: «Если мы не выиграем Лигу чемпионов, все скажут, что мы провалились»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне считает, что его команда обязана выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне. «Горожане» в 1/8 финала встречаются с «Реалом».

— Если мы не выиграем Лигу чемпионов, все скажут, что мы провалились, как это было в последние пять лет, — цитирует The Telegraph Де Брейне. — Это единственное, чего мы не выигрывали. Каждый год мы стремимся к этому, но всегда есть команда лучше или хотя бы в лучшей форме. Тот же «Реал» — один из самых опасных соперников. Но мы должны играть в свой футбол. Мадридцы выигрывали этот турнир чаще остальных. Но мы будем играть на атаку, как привыкли, будем стараться давить на «Реал».