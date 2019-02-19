Кьеллини - о Роналду: "Он заполнил пустоту, которая осталась после ухода Буффона"

Капитан "Ювентуса" Джорджо Кьеллини рассказал о влиянии на коллектив португальского нападающего Криштиану Роналду.

– Мы работаем над успехом в Лиге чемпионов. Это наша цель, даже несмотря на то, что достигнуть этого сложно, - цитирует Кьеллини Marca. - В результате жеребьевки мы получили соперника, который очень похож на нас. Навязчивая идея? Нет, это цель, которую мы преследуем. Быть капитаном – большая честь. Я выступаю за "Ювентус" уже 15 лет и считаю этот клуб вторым домом. Я чувствую ответственность, потому что представляю всех, кто является частью этого клуба.



Прибытие Роналду было важным. Он заполнил пустоту, которая осталась после ухода Буффона. Вместе с Роналду мы способны выйти за пределы своих возможностей.

В текущем сезоне Роналду cыграл в 32 матчах за "Ювентус", в которых забил 21 гол и отдал 12 результативных передач. 34-летний португалец возглавляет гонку бомбардиров серии А с 19 забитыми мячами.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Ювентусом" пройдет в среду, 20 февраля. Встреча пройдет в Мадриде, на стадионе "Ванда Метрополитано", начало в 23:00 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка

Все о Лиге чемпионов - здесь