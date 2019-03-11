Кьеллини о матче с "Атлетико": "Мы хотим продолжить это приключение"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини - о матче с "Атлетико" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Мы с нетерпением ждем завтрашнего матча, хотим пробиться дальше и пройти весь путь до конца. Мы привыкли к подобным ситуациям и надеемся пережить волшебный вечер Лиги чемпионов, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Все мы думаем об этом матче. Завтра мы должны сделать это, должны осмелиться, при этом относясь со всем уважением к нашим соперникам. Мы хотим продолжить это приключение. В футболе любая секунда может все изменить.

Результат, с которого мы начинаем, не является катастрофическим, но необходимо быть предельно сосредоточенными. Я знаю, что завтра могу провести свой 500-й матч за "Ювентус". Надеюсь, он получится запоминающимся. Если бы мне надо было выбрать какой-то другой запоминающийся матч из 499 сыгранных, я бы назвал нулевую ничью на "Камп Ноу". Мората - прекрасный парень. Мы все надеялись, что он останется здесь. Завтра с ним надо будет быть очень внимательными, как, впрочем, и с Гризманном и с другими игроками "Атлетико".

Матч "Ювентус" - "Атлетико" состоится 12 марта и начнется в 23.00 по московскому времени. В первом матче мадридский клуб победил со счетом 2:0.

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