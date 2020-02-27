Каземиру: «Здорово играли 75 минут против великолепной команды»

Полузащитник «Реала» Каземиру после поражения от «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) отметил, что точка в противостоянии еще не поставлена.

— Если и существует команда, способная отыграть такую фору в ответном матче, то это «Реал», — цитирует пресс-служба УЕФА Каземиру. — Этот результат — еще не точка в противостоянии. Мы здорово играли 75 минут против великолепной команды. А затем в течение лишь 15 минут мы не делали то, что должны были. Именно поэтому они сравняли счет и вышли вперед. Теперь у нас много работы впереди.