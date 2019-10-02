Полузащитник «Реал» Каземиру оценил игру нападающего Эдена Азара после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Брюгге» (2:2).

— Азар старается, но футбол — это голы, — приводит Goal слова бразильца. — Мы знаем, что он входит в пятерку лучших игроков мира. Сейчас он проходит период адаптации, это нормальный процесс, ему нужно время.

В текущем сезоне 28-летний бельгиец провел 5 игр, в которых результативными действиями не отметился.

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