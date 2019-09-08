Кавани должен успеть восстановиться к матчу с «Реалом»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани сможет принять участие в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала». Уругвайский форвард успеет восстановиться после травмы, сообщает L'Equipe.

Кавани получил повреждение в матче лиги 1 против «Тулузы» 25-го августа. По предварительным прогнозам, он выбыл на три недели. Однако Кавани уже приступил к тренировкам в общей группе.

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