Каррера прилетел в Москву и прокомментирует матч "Ювентус" - "Атлетико"

Бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера завтра в студии "Матч ТВ" прокомментирует матч Лиги чемпионов "Ювентус" - "Атлетико".

В первом матче мадридский клуб победил со счетом 2:0. Матч "Ювентус" - "Атлетико" состоится 11 марта и начнется в 23.00 по московскому времени.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.

Итальянец выступал за "Ювентус" в качестве игрока, а также был помощником главного тренера в штабе Антонио Конте. (Сергей Егоров)

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