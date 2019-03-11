19:25 11 марта | Футбол — Лига чемпионов

Каррера прилетел в Москву и прокомментирует матч "Ювентус" - "Атлетико"

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Бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера завтра в студии "Матч ТВ" прокомментирует матч Лиги чемпионов "Ювентус" - "Атлетико".

В первом матче мадридский клуб победил со счетом 2:0. Матч "Ювентус" - "Атлетико" состоится 11 марта и начнется в 23.00 по московскому времени.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые выиграл чемпионат России и Суперкубок страны. 

Итальянец выступал за "Ювентус" в качестве игрока, а также был помощником главного тренера в штабе Антонио Конте. (Сергей Егоров)

"Массимо, вернись!" Фанаты "Спартака" пишут Каррере // 
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Ювентус - Атлетико

 

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