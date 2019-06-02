Каррагер заявил, что "Ливерпулю" нужно продлить контракт с Клоппом

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер поделился мнением о главном тренере мерсисайдцев Юргене Клоппе, который привел команду к победе в Лиге чемпионов​. В финальном матче красные обыграли "Тоттенхэм"​.

– Я думаю, что Клопп – номер один в клубе, – цитирует Каррагера Sky Sports. – В том смысле, что он самая важная фигура. Если бы вы спросили меня, кого бы я бы предпочел потерять Виргила ван Дейка или тренера, я бы сказал ван Дейка. Потому что Клопп – особенный.

Не знаю, какая у него ситуация с контрактом, но его обязаны продлить. Клопп всегда проводил в командах по семь лет, поэтому в 2022 году (когда у немца закончится соглашение с мерсисайдцами) это будет семь лет в "Ливерпуле". Давайте попробуем оставить его на 17 лет!

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр