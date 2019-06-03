Каррагер посмеялся над Невиллом, который предрекал "Ливерпулю" неудачу в ЛЧ

Экс-защитник "Ливерпуля", а ныне телеэксперт Джейми Каррагер посмеялся над словами экс-защитника "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилла, который ранее заявил, что у мерсисайдцев нет шансов выиграть Лигу чемпионов после нулевой ничьей с "Баварией" в 1/8 финала турнира.

Невилл тогда сказал, что "Ливерпулю" стоит забыть о ЛЧ. Каррагер ответил просто и понятно.

Напомним, что "Ливерпуль" выиграл ЛЧ, обыграв в финале "Тоттенхэм" со счетом 2:0. Встреча проходила в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

Все о Лиге чемпионов – здесь