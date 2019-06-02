Кариус поздравил "Ливерпуль" с победой в Лиге чемпионов. Он отказался приехать на финал

Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус, выступающий на правах аренды за "Бешикташ", поздравил мерсисайдцев с победой в Лиге чемпионов. "Красные" в финале обыграли "Тоттенхэм" (2:0).

- Мои поздравления, "Ливерпуль"! По-настоящему счастлив за каждого человека в клубе и фанатов. Вы заслужили это, - написал Кариус в своем Твиттере.

Congrats, @LFC. Really happy for everyone at the club and fans. You deserved this. — Loris Karius (@LorisKarius) 1 июня 2019 г.

Ранее Кариус отказался от приглашения "Ливерпуля" посетить этот матч. В минувшем сезоне он допустил две результативные ошибки в финале ЛЧ против "Реала" (1:3).

Кариус отказался от приглашения "Ливерпуля" посетить финал Лиги чемпионов