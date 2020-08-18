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«Карабах» разгромил «Силекс» и вышел во 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов

18 августа 2020, 21:18

Азербайджанский «Карабах» разгромил македонский «Силекс» в матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 4:0. В составе победителей 90 минут отграл бывший футболист «Спартака» Филип Озобич.

«Карабах» сыграет в следующем раунде с победителем матча «Шериф» — «Фола».

1-й отборочный раунд

«Карабах» (Азербайджан) — «Силекс» (Македония) — 4:0 (2:0)

Голы: Хайме Ромеро, 11 (1:0). Геррье, 40 (2:0). Геррье, 51 (3:0). Эмрели, 80 (4:0).

Судья: Козик (Украина).

18 августа. Баку. Стадион «Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2019-2020/playoff/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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