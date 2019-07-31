"Карабах" обыграл "Дандолк" и пробился в следующий раунд отборочного турнира Лиги чемпионов

"Карабах" выиграл у "Дандолка" (3:0) в ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов.
В составе победителей дубль сделал Хайме Ромеро, еще один мяч в активе Аилтона. Первая игра завершилась вничью - 1:1. В следующем раунде соперником "Карабаха" станет кипрский АПОЭЛ.
Лига чемпионов
Второй отборочный раунд
"Карабах" (Азербайджан) - "Дандолк" (Ирландия) - 3:0 (1:0)
Голы: Хайме Ромеро, 12 (1:0). Аилтон, 76 (2:0). Хайме Ромеро, 87 (3:0).
Судья: Моэн (Северная Ирландия).
31 июля. Баку. Стадион "Dalga Arena".
Первый матч - 1:1
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