Капелло похвалил главного тренера команды Миранчука Гасперини
Бывший главный тренер сборной России и ряда итальянских клубов Фабио Капелло высоко оценил работу рулевого «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Команда из Бергамо обыграла «Аякс» в шестом туре Лиги чемпионов (1:0) и вышла в плей-офф турнира второй год подряд.
— Гасперини — настоящий тренер. Он очень умен, — цитирует Football Italia Капелло. — Он понимал, что ему нужно менять тактику. Понимал, что не может играть так же, как в прошлом сезоне. В этом сила тренера.
С этого сезона цвета «Аталанты» защищает россиянин Алексей Миранчук.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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