Капелло и Костакурта разочарованы в поведении Конте после вылета из еврокубков

Бывший главный тренер сборной России и ряда итальянских клубов Фабио Капелло и экс-защитник «Милана» Алессандро Костакурта раскритиковали рулевого «Интера» Антонио Конте. «Интер» в шестом туре Лиги чемпионов сыграл вничью с «Шахтером» (0:0) и вылетел из еврокубков. После поражения Конте огрызнулся в ответ на вопросы журналистки.

— С Конте было невозможно поговорить, — цитирует Football Italia Капелло. — Он не понимал, что мы не можем говорить с ним только тогда, когда дела идут хорошо. «Интер» получил огромный экономический ущерб, даже не собираясь выходить в Лигу Европы.

— Я очень разочарован в своем друге Конте, — добавил Костакурта. — Мне очень жаль, что он проявил неуважение. Он уникальный и приятный человек, но в этот раз он мне очень не понравился. Я очень разочарован его поведением.