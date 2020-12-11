Капелло и Костакурта разочарованы в поведении Конте после вылета из еврокубков
Бывший главный тренер сборной России и ряда итальянских клубов Фабио Капелло и экс-защитник «Милана» Алессандро Костакурта раскритиковали рулевого «Интера» Антонио Конте. «Интер» в шестом туре Лиги чемпионов сыграл вничью с «Шахтером» (0:0) и вылетел из еврокубков. После поражения Конте огрызнулся в ответ на вопросы журналистки.
— С Конте было невозможно поговорить, — цитирует Football Italia Капелло. — Он не понимал, что мы не можем говорить с ним только тогда, когда дела идут хорошо. «Интер» получил огромный экономический ущерб, даже не собираясь выходить в Лигу Европы.
— Я очень разочарован в своем друге Конте, — добавил Костакурта. — Мне очень жаль, что он проявил неуважение. Он уникальный и приятный человек, но в этот раз он мне очень не понравился. Я очень разочарован его поведением.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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