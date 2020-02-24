Как Холанн пробежал 60 м за 6,64 секунды
24 февраля 2020, 17:29
Официальный аккаунт Лиги чемпионов опубликовал ролик со скоростным забегом форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна в в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:1). Нападающий преодолел 60-метровую дистанцию за 6,64 секунды.
? Erling Braut Haaland's incredible sprint!— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 22, 2020
?? @ErlingHaaland #UCL | @BVB pic.twitter.com/WlJA8UnwPa
Мировой рекорд в беге на 60 м составляет всего на 0,3 секунды меньше — 6,34. Его установил ровно два года назад, 18 февраля 2018 года американец Крис Коулмэн.
Скоростной забег Холанна ни к чему не привел, однако в этой игре он оформил дубль.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...