Кадр дня. Клопп благодарил Покеттино за игру во время финального свистка

Клопп и Покеттино во время финального свистка на матче "Тоттенхэм" - "Ливерпуль". Фото REUTERS

"Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" в финальном матче Лиги чемпионов (2:0). За минуту до финального свистка главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп направился к рулевому "шпор" Маурисио Покеттино, чтобы поблагодарить того за игру. Во время финального свистка специалисты обнялись и пожали друг другу руки.

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