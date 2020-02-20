Итан Ампаду: «Выездной гол и игра «на ноль» помогут «Лейпцигу» в ответном матче»

Защитник «Лейпцига»? Итан Ампаду после победы над «Тоттенхэмом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0) отметил, что гол на выезде важен.

— Это важная победа на выезде, — цитирует пресс-служба УЕФА Ампаду. — Голы на выезде имеют значение, не так ли? Так что выездной гол и игра «на ноль» нам помогут в ответном матче. Как защитники мы в первую очередь ставим перед собой задачу не пропустить, потому что знаем: у нас есть хорошие нападающие, которые будут создавать шансы.

Для команды это очень хорошо. Конечно, это клише, что мы идем от матча к матчу, но приятно быть на таком уровне. Это показывает, что тяжелая работа окупается. Захватывающее время!

Я усердно работаю на тренировках каждый день, поэтому всегда готов, когда мне выпадает возможность выйти в «основе». Я не так много играл, как бы мне хотелось, но я просто стараюсь прогрессировать.