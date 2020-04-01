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Источник: в УЕФА считают, что матчи Лиги чемпионов можно возобновить в июле

1 апреля 2020, 16:02
УЕФА. Фото twitter.com
УЕФА. Фото twitter.com
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) считает возможным возобновить матчи Лиги чемпионов в июле этого года, сообщает El Partidazo de COPE в Twitter.

Ожидается, что это позволит доиграть турнир в августе 2020 года. В таком случае розыгрыш ЛЧ-2020/21 стартует 14-21 октября. Федерации готовы отказаться от перерыва в июне, чтобы доиграть свои национальные чемпионаты.

Ранее все европейские турниры, кроме чемпионата Белоруссии были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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