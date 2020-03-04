Источник: В Испании не будут допускать зрителей на матчи с итальянскими командами из-за коронавируса

Матчи еврокубков в Испании с участием итальянских клубов будут проходить без зрителей, сообщает Marca.

Сообщается, что такое решение приняло испанское правительство. Причина — меры предосторожности в связи с распространением коронавируса в Италии.

Если информация подтвердится, то при пустых трибунах пройдет матчи 1/8 финала Лиги чемпионов «Валенсия» — «Аталанта» и «Барселона» — «Наполи», а также 1/8 финала Лиги Европы «Хетафе» — «Интер» и «Севилья» — «Рома».

Напомним, что на предыдущей стадии Лиги Европы «Интер» также принимал «Лудогорец» при пустых трибунах.