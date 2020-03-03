Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Лионом» может пройти без зрителей, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, такое решение рассматривается из-за вспышки коронавируса в Италии. Другой вариант — провести матч на нейтральном стадионе.

Ранее туринцы объявил об ужесточении правил допуска на стадион команды на ответный матч полуфинала Кубка Италии против «Милана». «Ювентус» пустит болельщиков по документам, удостоверяющим место жительства.

Встреча «Ювентуса» и «Лиона» пройдет 17 марта в Турине.