Испанские СМИ бьют тревогу из-за провала «Реала» в Лиге чемпионов

Испанские газеты выражают обеспокоенность неудачным стартом «Реала» в групповом турнире Лиги чемпионов.

Во вторник «Королевский клуб» принимал «Брюгге» (2:2), пропустил два гола в первом тайме, но смог отыграться. После двух туров мадридцы с 1 очком занимают последнее место в группе А.

Например, AS вышла с заголовком «Тревога» на первой полосе.

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