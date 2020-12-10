Иосифов рассказал нереализованном моменте в матче с «Баварией»
Полузащитник «Локомотива» Никита Иосифов рассказал о нереализованном моменте в матче 6-го тура Лиги чемпионов против «Баварии» (0:2). Эта встреча стала дебютной для 19-летнего россиянина в еврокубках.
«Мы разбирали на установке игру «Баварии», тренер говорил, что у нее много свободных зон в обороне. Поначалу не все получалось, потом был хороший момент, жаль, не удалось реализовать», — сказал Иосифов в эфире клубного Youtube-канала.
По итогам шести туров «Локомотив» занял четвертое место в группе А Лиги чемпионов и вылетел из еврокубков.
? Никита Иосифов о своём дебютном матче в Лиге чемпионов с «Баварией» #UCL | #БаварияЛоко pic.twitter.com/Q0qGniQ5EA— «Локомотив» (@fclokomotiv) December 10, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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