Инстаграм разблокировал аккаунт девушки, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов

Инстаграм Кинси Волански – модели, которая выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов​ между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом"​ (2:0) ​был разблокирован.

Ранее ее аккаунт по неизвестным причинам был недоступен. Девушка стала известна после того, как прорвалась через кордон полиции и добежала до центра поля, где ее поймали стюарды и увели в подтрибунное помещение.

За сутки после финала Лиги чемпионов количество подписчиков в Инстаграме Волански увеличилось с 300 тысяч до 2 миллионов человек. На данный момент у нее 2,7 миллиона фолловеров.

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Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр