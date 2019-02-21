Илья Геркус: "Шальке"-то, а?! Неожиданно"

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус впечатлен игрой "Шальке" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". В концовке первого тайма немецкая команда вышла вперед, реализовав пенальти, назначенный после просмотра повтора.

"Шальке"-то, а?! Неожиданно. И снова ВАР в деле", - написал Геркус в Твиттере.

Напомним, "Локомотив" на групповой стадии Лиги чемпионов играл в одной группе с "Шальке".