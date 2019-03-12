Илкай Гюндоган: "Последние результаты в Лиге чемпионов демонстрируют, что "Манчестер Сити" нельзя расслабляться"

Полузащитник "Манчестер Сити" ​Илкай Гюндоган - о матче с "Шальке" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Последние результаты в Лиге чемпионов демонстрируют, что нам нельзя слишком расслабляться после победы на поле "Шальке". Мы добились отменного результата. Победа с таким счетом в плей-офф Лиги чемпионов не может не радовать и облегчает наше положение, но нас ждет еще один матч, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - "Шальке" достаточно забить всего два мяча на нашем поле, так что у нас нет оснований чувствовать себя слишком комфортно. Надо концентрироваться на том, чтобы сыграть в свой футбол и добиться победы, которая выведет нас в следующий раунд.

Если мы выйдем в четвертьфинал, то докажем, что столь же хороши в Лиге чемпионов, что в прошлом году. Ни больше, ни меньше. После этого уже и посмотрим, кто нам достанется в соперники. Не могу сильно рассуждать на эту тему, так как мы еще никуда не вышли. Если мы хотим, чтобы нас называли лучшими в Европе, то должны это заслужить. Это входит в наши цели, но мы и так уже вполне хороши в плане игры. В плане результатов нам, конечно, надо прибавлять, а это значит надо проходить в Лиге чемпионов как можно дальше. Ради этого мы и играем.

Матч "Манчестер Сити" - "Шальке" начнется в 23.00 по московскому времени. В первой игре английский клуб победил со счетом 3:2.

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