Илкай Гюндоган: "Манчестер Сити" уже должен был выиграть Лигу чемпионов хотя бы раз"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган – о целях команды в Лиге чемпионов.

- В последние годы у нас было много разного в Лиге чемпионов - конечно, не только хорошего. Как минимум раз мы уже должны были выиграть турнир, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Каждый клуб, каждая команда, каждый отдельный игрок - все хотят когда-то завоевать этот трофей. В каждом розыгрыше очень острая конкуренция, твои шансы на победу не слишком высоки, однако есть команда, которая выигрывает Лигу чемпионов год за годом. Если хочешь оказаться в элите, как клуб и как игрок, ты должен выиграть этот трофей. Если мы когда-то это сделаем, клуб начнет новую эру, он поднимется на один уровень с "Реалом", "Барсой", "Баварией", "Ювентусом"... Наша задача - отдать все силы, чтобы это стало реальностью.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Шальке" - "Манчестер Сити" состоится 20 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.

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