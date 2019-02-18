Илкай Гюндоган: "Манчестер Сити" - бесспорный фаворит в матчах с "Шальке"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган - о противостоянии с "Шальке" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Я не был в Гельзенкирхене уже несколько месяцев. Там у меня по-прежнему живут родственники, мои лучшие друзья, я люблю туда приезжать. Я жил в Гельзенкирхене до 18 лет, потому связан с этим городом очень тесно. Сейчас у меня будет возможность прилететь в Гельзенкирхен с "Сити" и сыграть в футбол. Кто бы мог такое представить? Ты покидаешь Рур, отправляешься в большое футбольное плавание, едешь в Англию, в премьер-лигу, а потом возвращаешься домой, чтобы провести матч Лиги чемпионов, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Мы являемся бесспорными фаворитами в этой паре, и заслуженно. Однако все участники плей-офф заслужили право сыграть в 1/8 финала. Потому мы уважаем соперника и готовимся к этому матчу, как к финалу, ведь это плей-офф, где могут жестоко наказать за любую ошибку.

Матч "Шальке" - "Манчестер Сити" состоится 20 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.

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