Икарди, Сарабия и Бернат не помогут «ПСЖ» в матче с «Истанбулом»
7 декабря 2020, 19:07
Форвард Мауро Икарди, полузащитник Пабло Сарабия и защитник Хуан Бернат пропустят матч «ПСЖ» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов с «Истанбул Башакшехир». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир» пройдет во вторник, 8 декабря. Начало — в 23.00 по московскому времени.
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