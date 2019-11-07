Икарди получил травму в матче с «Брюгге»
7 ноября 2019, 22:24
Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди получил ушиб левой ноги во время матча Лиги чемпионов против «Брюгге» (1:0). Аргентинцу предстоит пройти дополнительное обследование, сообщает официальный сайт французского клуба.
Кроме того, парижский клуб отмечает, что восстановление бразильского нападающего Неймара идет по плану. На следующей неделе футболист сможет вернуться в общую группу.
В текущем сезоне Икарди провел за «ПСЖ» девять матчей во всех турнирах и забил восемь голов.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур
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