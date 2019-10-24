Игроки «Барселоны» разнесли раздевалку стадиона «Славии»

Игроки «Барселоны» разнесли гостевую раздевалку «Эден Арены» после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов со «Славией» (2:1), сообщает Sport-English. Повсюду были разбросаны банановые шкуры, бутылки, а также облиты стены.

После 3-х туров ЛЧ «Барса» возглавляет таблицу группы F с 7 очками. У «Интера» и дортмундской «Боруссии» по 4 балла. Пражская «Славия» с 1 баллом замыкает квартет.