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Игроки «Барселоны» разнесли раздевалку стадиона «Славии»

24 октября 2019, 20:52
Раздевалка "Барселоны".
Раздевалка "Барселоны".
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Игроки «Барселоны» разнесли гостевую раздевалку «Эден Арены» после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов со «Славией» (2:1), сообщает Sport-English. Повсюду были разбросаны банановые шкуры, бутылки, а также облиты стены.

После 3-х туров ЛЧ «Барса» возглавляет таблицу группы F с 7 очками. У «Интера» и дортмундской «Боруссии» по 4 балла. Пражская «Славия» с 1 баллом замыкает квартет.

Славия Пр — Барселона

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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