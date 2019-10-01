Игрок «Брюгге» обещал сделать тату в случае дубля в ворота «Реала». И забил два гола!

Нападающий «Брюгге» Эммануэл Деннис накануне матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Реалом» (2:2) дал обещание, сообщает 433. — Если я забью на «Сантьяго Бернабеу», я сделаю себе татуировку, — заявил Деннис.

Форвард дважды поразил ворота голкипера «Реала» Тибо Куртуа, однако это не помогло «Брюгге» одержать победу.