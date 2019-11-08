«Игра забывается, а легенды остаются». Булыкин встретился с Роналду

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин встретился с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду после окончания матча Лиги чемпионов между итальянским клубом и «Локомотивом» (2:1). В Instagram Булыкин выложил их совместное фото.

- Игра забывается, а легенды остаются, — написал Булыкин.

Напомним, что Булыкин дебютировал в российском чемпионате в составе «Локомотива».

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