Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Игра забывается, а легенды остаются». Булыкин встретился с Роналду

8 ноября 2019, 17:25
Теги:

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин встретился с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду после окончания матча Лиги чемпионов между итальянским клубом и «Локомотивом» (2:1). В Instagram Булыкин выложил их совместное фото.

- Игра забывается, а легенды остаются, — написал Булыкин.

Напомним, что Булыкин дебютировал в российском чемпионате в составе «Локомотива».

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир