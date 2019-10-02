Идрисса Гей: «Смогли проявить хладнокровие и не растерять уверенность»
03:23
Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гей после победы над «Галатасараем» во 2-м туре Лиги чемпионов (1:0) отметил, что игра была непростой.
— Мы показали, насколько мы зрелая команда сегодня, хотя матч не был простым, — цитирует пресс-служба УЕФА Гея. — Смогли проявить хладнокровие и не растерять уверенность. Мы старались перемащать мяч вперед и контратаковать время от времени. Все знают, что здесь нелегко взять три очка. Нам это удалось, и мы этому очень рады.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027049/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур
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