Идрисса Гей: «Смогли проявить хладнокровие и не растерять уверенность»

Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гей после победы над «Галатасараем» во 2-м туре Лиги чемпионов (1:0) отметил, что игра была непростой.

— Мы показали, насколько мы зрелая команда сегодня, хотя матч не был простым, — цитирует пресс-служба УЕФА Гея. — Смогли проявить хладнокровие и не растерять уверенность. Мы старались перемащать мяч вперед и контратаковать время от времени. Все знают, что здесь нелегко взять три очка. Нам это удалось, и мы этому очень рады.

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