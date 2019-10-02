Идову отметил, что «Локомотив» бился до конца в матче с «Атлетико»

Защитник «Локомотива» Брайн Идову — о матче с «Атлетико» (0:2) в Лиге чемпионов.

— Футбол складывается из мелочей, — цитирует Идову официальный сайт клуба. — В эпизоде с первым голом мяч ушел за боковую от футболиста «Атлетико», аут должны были бросать мы. Хотели накрыть игрока на ауте, но они выбрались и забили гол. План на игру и ее рисунок поменялся. Второй они забили после нашего углового. Но мы не сдались, забивать мог Крыховяк — Облак потащил. Были моменты в контратаках, опасные угловые. Бились до конца, хотели отыграться ради фанатов. Установка перед выходом на поле? Сказали, с кем играть на стандартах. Сначала мы были с Игнатьевым на фланге — Влад выдвинулся вперед, я играл в защите. Когда они поменялись флангами с Жоау Мариу, уже больше думал про оборону, помогал впереди по ситуации.

Лига чемпионов, 2-й тур: расписание, трансляции и результаты матчей