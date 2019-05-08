Твиттер "Барселоны" по ходу первого тайма ответного матча с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов​ был уверен, что английскому клубу потребуется забить как минимум пять голов для выхода в финал.

К моменту твитта, мерсисайдцы вели со счетом 1:0.

– Мы забьем, и "Ливерпулю" нужно будет забить минимум пять. Хотя бы один гол мы забьем... Согласны? – говорится в сообщении каталонского клуба.

Матч завершился победой "Ливерпуля" со счетом 4:0. Подопечные Юргена Клоппа по сумме двух встреч вышли в финал Лиги чемпионов​, где встретятся с победителем пары "Тоттенхэм" – "Аякс".