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Хосеп Гвардьола: «Мечтаю выиграть Лигу чемпионов и с нетерпением жду подготовки к игре с «Реалом»

13 февраля 2020, 09:13
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола поделился ожиданиями от плей-офф Лиги чемпионов.

В 1/8 финала английский клуб встретится с «Реалом», первый матч пройдет 26 февраля.

— Я хочу выиграть Лигу чемпионов, — цитирует Гвардьолу Sky Sports. — Я мечтаю об этом и с нетерпением жду подготовки к игре с «Реалом» в течение следующих двух недель. Это процесс и эти две недели буду самыми счастливыми в моей работе. Если мы не победим, спортивный директор может сказать: «Это плохо, мы хотим выиграть Лигу чемпионов, я вас уволю».

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