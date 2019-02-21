Хосеп Гвардьола: "Манчестер Сити" показал невероятный характер в матче с "Шальке"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после победы над "Шальке"​ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:2) отметил, что команда показала невероятный характер. "Горожане" проигрывали после первого тайма в один мяч, но во второй половине вырвали победу, несмотря на удаление.

- Мы начали очень хорошо, но все же сделали несколько таких потерь, которые нельзя допускать в этом турнире, - цитирует официальный сайт УЕФА Гвардьолу. - Однако во втором тайме мы показали невероятный характер и индивидуальные качества. Именно большие футболисты выигрывают для вас такие матчи.