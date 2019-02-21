02:51 | Футбол — Лига чемпионов

Хосеп Гвардьола: "Манчестер Сити" показал невероятный характер в матче с "Шальке"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после победы над "Шальке"​ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:2) отметил, что команда показала невероятный характер. "Горожане" проигрывали после первого тайма в один мяч, но во второй половине вырвали победу, несмотря на удаление.

- Мы начали очень хорошо, но все же сделали несколько таких потерь, которые нельзя допускать в этом турнире, - цитирует официальный сайт УЕФА Гвардьолу. - Однако во втором тайме мы показали невероятный характер и индивидуальные качества. Именно большие футболисты выигрывают для вас такие матчи.

Шальке-04 - Манчестер Сити

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000981/match=2026845/index.html

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Материалы сюжета: Лига чемпионов. 1/8 финала
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