Хосеп Гвардьола: "Лига чемпионов - особенный турнир"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Шальке" заявил, что данный турнир является для него особенным. Встреча состоится 20 февраля в Гельзенкирхене.

- Этот турнир является особенным, - приводит слова Гвардьолы официальный Твиттер "горожан". - Все команды-участники являются сильными. Нужно контролировать свои эмоции. Иногда приходится страдать и переживать плохие моменты. Но мы уверены в себе. У нас много стремлений.

Если вы хотите дойти до последних стадий, нужно каждую секунду показывать невероятный футбол, а также навязывать свою игру.

Ответный матч между "Сити" и "Шальке" пройдет 12 марта в Манчестере.

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