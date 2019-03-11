23:27 11 марта | Футбол — Лига чемпионов

Хосе Хименес: "В противостоянии с "Ювентусом" еще ничего не решено"

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Защитник "Атлетико" Хосе Хименес - о матче с "Ювентусом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- "Ювентус" - великая команда, и мы знаем, что надо отдаться игре на 200%. Я очень рад, что забил в первом матче и помог команде, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Мы проделали отличную работу, но впереди еще 90 минут, пока ничего не решено. Будет тяжело.

Матч "Ювентус" - "Атлетико" состоится 12 марта и начнется в 23.00 по московскому времени. В первом матче мадридский клуб победил со счетом 2:0.

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Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000981/match=2026856/index.html?iv=true&iv=true

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