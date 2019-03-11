Хосе Хименес: "В противостоянии с "Ювентусом" еще ничего не решено"

Защитник "Атлетико" Хосе Хименес - о матче с "Ювентусом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- "Ювентус" - великая команда, и мы знаем, что надо отдаться игре на 200%. Я очень рад, что забил в первом матче и помог команде, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Мы проделали отличную работу, но впереди еще 90 минут, пока ничего не решено. Будет тяжело.

Матч "Ювентус" - "Атлетико" состоится 12 марта и начнется в 23.00 по московскому времени. В первом матче мадридский клуб победил со счетом 2:0.

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