Холанн не сыграет с «Зенитом»
7 декабря 2020, 14:45
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр рассказал о подготовке к матчу 6-го тура Лиги чемпионов против «Зенита».
— Есть ли у кого-то проблемы со здоровьем?
— Будет отсутствовать целый ряд игроков. Холанн, Менье, Дилэйни, Аканджи, Рафаэл Геррейру, Дахуд, Морей.
— Насколько важно занять первое место в группе?
— Мы уже вышли из группы, сыграв вничью с «Лацио». Это важный шаг для нас. Мы всегда играем на победу. Во вторник мы тоже будем играть на победу. Возможно, лучше занять первое место в группе. Это сыграет роль во время жеребьевки.
Матч «Зенит» — «Боруссия» пройдет во вторник, 8 декабря. Начало — в 20.55 (мск).
(Гоша Чернов)
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур
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