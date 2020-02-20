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Ходдл удивлен игрой «Тогттенхэма» в матче против «Лейпцига»

20 февраля 2020, 01:33

Бывший игрок и тренер «Тоттенхэма» Гленн Ходдл признался, что его удивила игра «шпор» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига» (0:1). По его мнению, стоило поискать другие варианты при отсутсвии Харри Кейна и Сон Хын Мина?.

— Никогда не видел, чтобы «шпоры» так много играли на длинных передачах, — цитирует пресс-служба УЕФА Ходдла. — Если у вас нет Кейна, чтобы зацепиться за мяч, и Сона, способного врываться в свободные зоны за счет своей скорости, то нужно искать другой способ ведения игры.

Тоттенхэм — РБ Лейпциг

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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