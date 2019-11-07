Хеведес все еще не может прийти в себя после поражения от «Ювентуса»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес признался, что все еще не может смириться с поражением в домашнем матче Лиги чемпионов от «Ювентуса». Московский клуб пропустил решающий гол в добавленное ко второму тайму время.

— Даже день спустя, все еще сложно смириться с поражением от «Ювентуса», — написал Хеведес в Instagram. — Ведь мы провели хороший матч. Однако мы продолжим бороться. Вперед, «Локомотив»!»

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