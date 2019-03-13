Хет-трик Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Атлетико" в 1/8 финала Лиги чемпионов

"Ювентус" обыграл "Атлетико" (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В составе победителей хет-трик сделал Криштиану Роналду. Один из мячей он забил с пенальти.

В первом матче "Атлетико" победил со счетом 2:0. Таким образом, итальянский клуб победил по сумме двух матчей и пробился в 1/4 финала. Соперник "Юве" станет известен после жеребьевки.

Роналду в этой встрече установил новый рекорд. Форвард первым в истории забил 125 мячей в клубных турнирах УЕФА.

Напомним, что жеребьевка четвертьфинальных пар состоится 15 марта. Первые матчи пройдут 9 и 10 апреля, ответные – 16 и 17 апреля.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

"Ювентус" (Италия) - "Атлетико" (Испания) - 3:0 (1:0)

Голы: Криштиану Роналду, 27 (1:0). Криштиану Роналду, 48 (2:0). Криштиану Роналду, 86 - с пенальти (3:0).

"Ювентус": Щенсны, Жоау Канселу, Кьеллини, Бонуччи, Спинаццола (Дибала, 67), Пьянич, Матюиди, Эмре Джан, Криштиану Роналду, Манджукич (Кин, 80), Бернардески.

"Атлетико": Облак, Ариас (Витоло, 77), Годин, Хименес, Хуанфран, Коке, Эрнандес, Сауль, Лемар (Корреа, 57), Гризманн, Мората.

Предупреждения: Бернардески, 64. Хуанфран, 73. Хименес, 86. Витоло, 90+1.

Судья: Кайперс (Голландия).

12 марта. Турин. Стадион "Ювентус".

Первый матч: 0:2

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