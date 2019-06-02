Хендерсон отметил роль Клоппа в победе "Ливерпуля" в ЛЧ

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон после победы над "Тоттенхэмом" в финале Лиги чемпионов (2:0) заявил, что этот результат был бы невозможным без главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа.

- Это было бы невозможно без главного тренера. То, что он сделал с тех пор, как пришел, невероятно, - приводит слова Хендерсона BBC. - В команде царит единство - он создал особую раздевалку. Я горжусь тем, что являюсь частью этого клуба.

Каждый раз я стараюсь изо всех сил и играю в футбол, несмотря ни на что. У меня были трудные времена, но я продолжал идти вперед, как и этот клуб.

Это лучший момент в моей жизни, то, о чем я мечтал с детства. Дело не в том, что я капитан, а в этих игроках и в этом тренере. Мы должны продолжать двигаться вперед.

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр