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Хавбек «Челси» прокомментировал слова Роя Кина

7 декабря 2020, 16:43
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Полузащитник «Челси» Билли Гилмор на пресс-конференции перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов рассказал, как отнесся к хвалебным словам со стороны бывшего капитана «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Роя Кина в свой адрес.

— После одного из матчей Рой Кин сказал, что вы играли идеально. Что это значит для вас?

— Приятно получать похвалу, особенно от тех людей, которые были топ-игроками.

— Чему научила вас ваша травма?

— Когда я был травмирован, это было тяжело. Я просто лежал дома и смотрел футбол, но когда мне стало получше, я начал шаг за шагом работать. Как только вернулся на поле, все стало гораздо лучше. Мне было очень тяжело, но так случается.

— Вам бы хотелось получить больше игр, чтобы вернуться в ритм?

— Тяжело сидеть на скамейке. Но я вижу это как мотивацию, чтобы стать лучше и вернуться в стартовый состав. Мне нужно соответствовать высоким стандартам.

— Аренда для вас была бы позитивным опытом?

— Я очень рад быть именно здесь. Посмотрим, как будет дальше.

(Екатерина Потапова)

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