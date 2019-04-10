Харри Уинкс: "У "Тоттенхэма" есть игроки, способные заменить Кейна"

Полузащитник "Тоттенхэма" Харри Уинкс был оптимистично настроен после минимальной победы над "Манчестер Сити" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, несмотря на травму лучшего бомбардира команды Харри Кейна.

− Мы понимаем, насколько Харри важен для нас, − цитирует Sky Sports Уинкса. − Конечно, это большая потеря. Я надеюсь, что слова о том, что он больше не сыграет в этом сезоне, не подтвердятся.

"Тоттенхэм" уверенно настроен после этой победы. У нас есть игроки, способные заменить Кейна. И мы показали это в матче с "Сити". Сон всегда умеет забивать в нужный момент. Не важно, есть ли Кейн на поле, или нет.

В этом сезоне на счету Харри Кейна 24 гола в 39 матчах за "Тоттенхэм".

Ответная игра состоится 17 апреля.