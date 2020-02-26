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Ханси Флик: «Сейчас мы хотим выйти в четвертьфинал. А дальше — посмотрим»

03:58

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик? после победы над «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0) отметил, что на данный момент цель команды — выйти в следующую стадию.

— Томас Мюллер сделал именно то, что мы должны были сделать сегодня, — цитирует пресс-служба УЕФА Флика. — Он хорошо пользовался свободными зонами и осложнял жизнь нашим соперникам, отдавал грамотные передачи за спины защитникам. Вся команда сыграла очень сосредоточено, и мы очень этому рады. Сейчас мы хотим выйти в четвертьфинал. А дальше — посмотрим. Шаг за шагом.

Футбол — командная игра. У Левандовски нет никаких сомнений о своих способностях забивать на поздних стадиях турнира.

Челси — Бавария

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027126--chelsea-vs-bayern/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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