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Ханданович заявил, что «Интер» не заслужил выхода из группы Лиги чемпионов

10 декабря 2020, 09:48
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Вратарь «Интера» Самир Ханданович подвел итоги выступления команды в групповой стадии Лиги чемпионов после ничьей с «Шахтером» (0:0) в матче 6-го тура.

— Группа была сбалансирована, мы упустили свое в матчах с «Шахтером», — приводит Football Italia слова Хандановича. — Мы могли выступить лучше, но сейчас нет времени на слезы. Надо сфокусироваться на чемпионате и Кубке Италии. Очевидно, «Интер» пока не готов к Лиге чемпионов, наши результаты говорят за себя. Мы недостаточно хороши, мало побеждали.

«Интер» занял четвертое место в группе B, набрав 6 очков.

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