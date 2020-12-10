Ханданович заявил, что «Интер» не заслужил выхода из группы Лиги чемпионов
Вратарь «Интера» Самир Ханданович подвел итоги выступления команды в групповой стадии Лиги чемпионов после ничьей с «Шахтером» (0:0) в матче 6-го тура.
— Группа была сбалансирована, мы упустили свое в матчах с «Шахтером», — приводит Football Italia слова Хандановича. — Мы могли выступить лучше, но сейчас нет времени на слезы. Надо сфокусироваться на чемпионате и Кубке Италии. Очевидно, «Интер» пока не готов к Лиге чемпионов, наши результаты говорят за себя. Мы недостаточно хороши, мало побеждали.
«Интер» занял четвертое место в группе B, набрав 6 очков.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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